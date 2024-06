První den školy v přírodě v Perninku. V pondělí 3. 6. jsme zahájili první den školandy v krásném prostředí našich Krušných hor. Odjezd byl naplánován na devátou hodinu ranní a na místo jsme přijeli krátce po desáté hodině.

První den školandy v krásném prostředí našich Krušných hor. | Foto: Žáci 7.B, 8.A a 9.A

Začalo vybalování a seznamování s prostory našeho ubytování. Po zabydlení jsme uspořádali společnou poradu, abychom se domluvili na důležitých organizačních záležitostech a programu, který nás dnes ještě čeká. Na oběd jsme měli vývar a halušky, které byly skvělé a důkazem byly prázdné talíře. Odpolední program zahrnoval cestu autobusem do Abertam, odkud jsme vystoupali na vrchol Plešivce. Zde jsme měli program ve zdejším lanovém centru a někteří se vydali překonat strach do výšin na lana a následně se zhoupnout na obří 16 metrové houpačce. Byla to jízda! Všechny lezce musíme pochválit, překonali svůj strach a zvládli vše znamenitě. Odměnou poté byla horká čokoláda nebo palačinky ve zdejší krásné restauraci. Cestu zpět jsme naplánovali po turistických trasách až do ubytování cca. 7km přes Horní Blatnou. Večeře byla opět výborná v podání těstovin a Boloňské omáčky. Večer věnujeme opakování učiva a odpočinku – zítra máme opět nabitý program a čeká nás výlet na Boží dar

Žáci 7. B, 8. A a 9. A

