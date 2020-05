Knihovna Horního Slavkova v době koronavirové rozhodně nezahálela.

Knihovna v novém. | Foto: Knihovna Horního Slavkova

Paní knihovnice se s vervou vrhla do úprav, aby po otevření přivítala knihovna své čtenáře "v novém". Posoudit můžete nejen na fotkách, nejlépe bude, když se přijdete do knihovny přímo podívat. Otevřeno je v po celý týden od 9 do 12 hodin. Odpoledne můžete v pondělí, ve středu a v pátek přijít od 12.30 do 18 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 12.30 do 15 hodin.