Vzhledem k aktuální situaci jsme byli nuceni pravidelné předvánoční aktivity uspořádat on-line. Ačkoliv jsme ze začátku vlastně úplně netušili, jaké to bude, ohlas veřejnosti je neuvěřitelný.

Třetí adventní koncert. | Foto: ZUŠ Horní Slavkov

Adventní koncerty z koncertního sálu Pluhova domu – tedy nejstaršího historického objektu v Horním Slavkově – mají úctyhodnou sledovanost. 3. adventní on-line koncert se uskuteční již v pátek 11. prosince, tentokrát nám zahraje Velmi malý orchestr Varvary Divišové a karlovarský D a D kvintet, diváci uslyší vánoční koledy, které jistě naladí tu správnou atmosféru. V dalším týdnu se můžeme těšit na on-line koncerty žáků hudebního oboru – pro žáky ZUŠ to bude zcela nová zkušenost, tréma bude asi stejná, z koncertů, které budou taktéž streamované, bude zpracován i záznam. Každoročně jsme pořadatelem koncertu loketských Roháčů, ani o tento koncert posluchači v roce 2020 nepřijdou, streamovat budeme 15. 12. 2020 od 18.30 hodin. No a v neposlední řadě nám zatančí přímo do našich domovů žákyně tanečního oboru ZUŠ – přenos bude z divadelního sálu MěKS Horní Slavkov v pátek 18. 12. 2020. I když se on-line koncerty nevyrovnají těm živým, standardním, není možné říci, že by tento způsob byl úplně špatný, sledovanost na sociálních sítích je rozhodně větší, než by byla samotná návštěvnost koncertů v běžné situaci. Osobně věřím, že i on-line koncerty jsou především motivací pro žáky školy a také kulturním zážitkem pro širokou veřejnost.