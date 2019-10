V rámci třetího ročníku projektu Spisovatelé do knihoven k nám do chodovské knihovny přijel novinář a především autor desítek knih a držitel ocenění Magnesia Litera Aleš Palán.

Aleš Palán v chodovské knihovně. | Foto: Městská knihovna Chodov

Pan Palán se proslavil hlavně knižními rozhovory, například knihou Neboj se vrátit domů, což je kompilace rozhovorů, jak autor sám své knihy pojmenoval, s přední českou lékařkou a zakladatelkou hospiců Marií Svatošovou. Zřejmě největší ohlas pak ale vzbudila kniha Raději zešílet v divočině.

Soubor osmi rozhovorů s lidmi, kteří se rozhodli vystoupit z civilizovaného systému a usídlit se v divokých lesích Šumavy, často přestali pracovat, zakopali doklady, vzdali se domovů, jmen, identit, či se v přírodě už narodili a neznají nic jiného než nekonečnou volnost, svobodu a samotu, právě o tom je kniha Raději zešílet v divočině a právě to byl také středobod celé večerní besedy u nás v knihovně.

Už tak specifické a silné téma bylo krásně dokreslené improvizovaným a hlavně poutavým vyprávěním Aleše Palána, který byl ochotný odpovídat na všechny otázky, ať už o knihách nebo přímo o své osobě. U některých dotazů se dlouze zamyslel a bylo vidět, že neplácne to první, co ho napadne, ale chce podat odpověď s příběhem, s myšlenkou, která uspokojí a obohatí. Nejvíce dotazů padalo právě směrem k šumavským samotářům a bylo pro mě krásným překvapením, s jakou láskou a obdivem o všech lidech ze své knihy pan Palán mluvil. Mluvil o nich jako o přátelích, vyprávěl zábavné i dojemné historky a z každého slova bylo poznat, jak se do daného tématu ponořil a kolik mu to dalo do života. Ostatně i na to padl jeden dotaz a nepřišlo nic jiného než obsáhlá, upřímná a citlivá odpověď.

Raději zešílet v divočině se brzy dočká dvou pokračování, i o tom byla řeč. První bude soubor esejí, které více přiblíží vztahy s jednotlivými lidmi z knihy a ještě více dotvoří jejich příběh. Druhé pokračování bude volnější a od Šumavy se přesuneme k samotářům z celé naší republiky. Opět na nás bude čekat osm silných rozhovorů s lidmi, kteří se vzdali normálního života a utekli do divočiny.

Specifických a zajímavých věcí bylo na večerním autorském čtení mnoho, ze všeho se ale vymykala jedna věc. Vůbec se nečetlo. Na to autor sám upozornil už na začátku, ale myslím, že nikomu absence čtení nevadila, ba naopak. Aleš Palán svým vyprávěním nadchl a upoutal pozornost všech přítomných a my jen tiše seděli a poslouchali.

13. listopadu se k nám do knihovny chystá další známý spisovatel Michal Ajvaz. Srdečně Vás zveme na jeho autorské čtení.