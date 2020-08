Tak máme za sebou další pěkný výšlap, i když trochu kratší, než jsme původně plánovali. Ale třicítky na teploměru jsou pro seniory málo lákavé, někteří to předem vzdali. Přesto se na sokolovském nádraží ve středu 12. srpna sešlo 31 příznivců sokolovské Slaměnky.

Slaměnka se vydala na další turistický výšlap. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

Vydali jsme se vlakem do Merklína a odtud jsme začali náročný výstup na vyhlídku Gloriet. Romantická cesta vedla lesem, tedy stínem, přesto jsme se pořádně zahřáli, zvláště při zdolávání vysokých schodů. U altánu na vrcholu jsme si konečně odpočinuli a pokochali se krásnými výhledy. Náročná cesta nás čekala i na sestupu do Hroznětína, na některých úsecích jsme si museli vzájemně pomáhat. Do Hroznětína jsme došli po poledni, uvítali jsme možnost posedět a občerstvit se. Vzhledem k horku, které nás celý den provázelo, jsme se rozhodli výlet zkrátit, nepokračovat po sluncem ozářené cyklostezce do Velkého Rybníka. Autobusem jsme dojeli do nedalekého Ostrova a odtud vlakem domů.