Rád bych se s Vámi podělil o velikou radost. Podařilo se mi vydat sbírku poezie s názvem „Půlnoc ve skladu básní“.

Básnická sbírka Milana Hlouška má název Půlnoc ve skladu básní. | Foto: archiv autora

Původně jsem Vám ji plánoval představit již na jaře letošního roku, ale kvůli koronavirové krizi jsem s tím počkal až na podzim. Ačkoli ani dnes není pro autorská čtení zrovna příznivá doba, další odklad jsem již zavrhnul. Důvodem je i to, že jsem chtěl novou knížku vypustit do světa v roce, kdy si Kraslice připomínají 650 let od povýšení na město. A právě svému rodnému městu jsem věnoval dvě básně. Jedna oživuje starou regionální pověst a ta druhá skládá hold lidem, co zachraňují nejstarší hrázděný dům v Kraslicích.