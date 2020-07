V pátek 26. 6. 2020 jsme na akci Try & Play v Kraslicích s kapelou BEATOVÝ DRUŽSTVO zahráli slovy našeho frontmana "několik dobových protestsongů podle skutečné události".

Try and play Kraslice. | Foto: Milan Hloušek

Převážná většina toho, co hrajeme, je totiž starší 30-ti let. Jsou to věci, které jsme před rokem 1989 hráli na komunisty nepovolených neoficiálních akcích. Jsme vlastně takový "revival sebe sama", ale hrozně nás to pořád baví. Navíc mnohé z našich textů, které nám tehdy psal většinou Tomas Kabrt, jsou i po těch letech zase aktuální, i když trochu jinak než tenkrát. Po čtrnácti letech, kdy jsme hráli jako Blahobeat, jsme se loni vrátili k našemu původnímu názvu z roku 1987 - Beatový družstvo. A hraje se nám jako "zamlada", možná ten návrat k původnímu názvu i nějak podprahově souvisí s našimi druhými mízami a tak podobně, nevím.