Již třetím dnem funguje bezplatná dovozová služb MÁMA, kterou založil a financoval podnikatel ze Sokolova Josef Zickler.

Bezplatná dovozová služba "Máma" funguje už třetí den. | Foto: archiv Josefa Zicklera

Tato služba, která pomáhá matkám samoživitelkám, otcům, onkologicky či jinak nemocným lidem, i nadále rozváží a pomáhá těmto lidem v dovozu nakoupených potravin, léků a potřebné drogerie. „Nebojte se kontaktovat naše operátorky na tel. 608 987 321, nebo FB - DOVOZ MÁMA,“ sděluje Josef Zickler. Celá služba je zdarma a platí se pouze objednané zboží. Jen doplním: „Každá objednávka je limitována částkou nákupu, a to 500 Kč, není omezená kolika nákupy, a pokud budeme přebírat peníze, bylo by dobré je vložit do pytlíku či obálky, tak aby byla viditelná částka peněz za objednaný nákup, nechceme vystavovat nějakému nebezpečí naše pracovníky či dobrovolníky,“ doplnil Josef Zickler.