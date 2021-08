V sobotu 31. července se v Březové u Sokolova uskutečnil již 28. ročník tradiční kulturně-společenské a sportovní akce Setkání měst a obcí se společným názvem Březová – Brezova.

| Foto: Michal Bedeč

Původně se měla událost konat již v loňském roce, spolu s oslavami výročí 60. let od povýšení Březové na město, ovšem kvůli epidemii covidu-19 to nebylo možné a zdejší pořadatelé se rozhodli akci přesunout na letošek. Událost má v regionu obrovskou tradici, od prvního setkání Březových uplynulo 29 let. Hlavním strůjcem celé myšlenky tenkrát byl dnes bohužel již zesnulý sokolovský policista a velký patriot Jan Přibys, který byl v podstatě hnacím motorem realizace celého nápadu na pravidelné setkávání obcí s názvem Březová.