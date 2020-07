Pro návštěvníky je připraveno celkem 14 drah tzv. hobbygolfu. Hobbygolf je rekreačním provedením minigolfu, kdy jsou dráhy cca o 20 % menší a hřiště jako takové nepodléhá povinnosti certifikace. Díky tomu se na drahách nachází i mnohé druhy překážek, které na jiných formách golfových drah nenajdete.

Provozní doba hřiště je, stanovena na každý všední i víkendový den od 15 do 21 hod., podmínkou otevření hřiště je příznivé počasí. Vstupné rovněž zůstalo stejné jako v předchozím roce, platí vstupné 30 Kč/hod. za osobu a dále také rodinné vstupné 100 Kč/hod. pro rodinu (2 dospělí a 2 děti do 18 let).

Zázemí hřiště (vč. pokladny a obsluhy) se nadále nachází ve vedlejší restauraci Kulturní dům, kde bude návštěvníkovi po zaplacení vstupného zapůjčena výbava (hůl, míček, hrací karta a tužka k zapisování výsledků), kterou zde hráč po skončení hry vrací. Obsluha přijímá také rezervace, kontaktní telefon je 725 826 042.

Michal Bedeč, vedoucí KD a MFC Březová