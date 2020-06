Základní škola Bukovany, konkrétně pan učitel Erich Kříž, se v době zavřených škol v důsledku koronavirové pandemie zapojil i do výroby ochranných pomůcek na 3D tiskárně.

Štíty i pro osoby se zdravotním handicapem. | Foto: archiv Ericha Kříže

„Od 23. března až dosud (polovina května, pozn. red.) jsem vyrobil 538 kompletních velkých ochranných štítů, 200 menších držáků na štíty a 42 polomasek,“ sečetl svou dosavadní práci. Ochranné pomůcky z 11 školních 3D tiskáren byly určeny především pro sokolovskou nemocnici, policii, hasiče, lékaře, sociální služby, pošťáky, zkrátka pro toho, kdo je potřeboval. Rozvolňováním opatření jeho práce zdaleka nekončila. Do škol se chystali učitelé a děti, tak vyráběl štíty i pro ně. Jak uvádí, nejen pro bukovanskou školu, ale i ostatní z okresu, kraje i mimo kraj. Pomáhal mu syn i manželka, zapojil se i do skupiny nadšenců na Karlovarsku a Sokolovsku 3D tisk proti COVID-19. „Bylo mi hodně líto, že neexistovala na úrovni kraje ani státu žádná organizovanost v tomto směru. Dávali jsme se dohromady sami od sebe, nemělo to žádnou formu, a to je špatně,“ říká. „Financovali jsme si to z darů, vlastních zdrojů. Bukovanská škola v úvodu zainvestovala se souhlasem obce 15 tisíc korun, aby se výroba vůbec rozjela. A tenhle způsob mi vadil. Že to stát všechno nechal na nás,“ pokračoval. „Člověk má ale dobrý pocit, lidi mají radost, pomůže to. Viděl jsem v tom ale, jak opět nechal stát na holičkách sociální služby,“ posteskl si bukovanský učitel Erich Kříž.