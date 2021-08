Čápi v Černošíně vyvolali pozdvižení. Přiletěli na dovolenou

Čtenář reportér





Do Černošína přiletěl párek čápů. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby tam pravidelně hnízdili. Tak to ale není, čápi mají domov jinde a Černošín si vybrali jako místo dovolené, jak vysvětlil zoolog Martin Liška, který je zaměstnancem Muzea Českého lesa v Tachově.

Čápi v Černošíně vyvolali pozdvižení | Foto: Martina Sihelská