V Hranicích u Aše se v říjnu rozběhl nový polytechnický kroužek. To by samo o sobě nebylo nic zvlášť výjimečného. Ašský dům dětí a mládeže každý rok otevírá desítky zájmových aktivit pro děti, mládež i seniory.

Tentokrát se však otevřely polytechnické dílny v útrobách průmyslové společnosti a hodiny zde vedou vývojoví technici z řad jejích zaměstnanců. Všechno vzniklo díky spolupráci ašského domu dětí a společnosti Heinz-Glas Decor s.r.o. v Hranicích.

Mladý technik, tak se jmenuje nový kroužek, který Městský dům dětí a mládeže Sluníčko v Aši nově otevřel v říjnu tohoto roku. Každý týden tady v nově postavené hale pro vývoj a automatizaci společnosti Heinz-Glas Decor tráví čas po dobu dvou hodin 21 dětí, z toho i několik dívek, ve věku od 10 do 16 let. Nultý ročník je prozatím zdarma. „Na začátku jsme si říkali, že když se přihlásí osm dětí, bude to úspěch. Nakonec máme plno a museli jsme, bohužel, i odmítat,“ řekla k úspěšnému rozběhu ředitelka domu dětí Eva Holečková. Na spolupráci se dohodla s Pavlem Isteníkem, jednatelem hranické firmy s letitou tradicí, která dodává parfumerské a kosmetické flakony do celého světa.

Dětem se věnuje 12 techniků z řad zaměstnanců společnosti. Učit děti polytechnickým dovednostem se navíc rozhodli bez nároku na honorář ve svém volném čase. „Chtěli jsme dětem ukázat, že technika není jen to, co se učí ve škole. Tady mohou své poznatky zhmotnit, sestaví si robota, kterého si nejdříve v 3D kreslícím programu navrhnou, na 3D tiskárně vytisknou a následně naprogramují. Věříme, že si tak k oboru vybudují vztah a jednou se tím budou třeba i živit. Nejlépe u nás,“ vysvětluje Pavel Isteník, proč se rozhodl vznik kroužku podpořit. Kromě toho, že jeho společnost poskytla zázemí i pracovníky, investovala vyšší desítky tisíc korun do nákupu potřebných technologií a stavebnic, například legendárního Merkuru.

Pro Evu Holečkovou je Mladý technik jednou ze splněných ambicí. „S panem Isteníkem spolupracujeme dlouhodobě. Velkoryse podporuje aktivity našeho domu dětí. A teď jsme navíc našli i přímý průsečík mezi zájmovou aktivitou a šancí, že se v budoucnu promění v lidský potenciál, který tady tolik postrádáme. Mě osobně velmi oslovila firemní kultura, kterou v Heinz-Glas Decor její jednatel vybudoval, a i díky němu dnes práce v průmyslovém odvětví zdaleka není zahalena jen prachem a šedí. Zaměstnanci takové společnosti mohou růst a pracovat smysluplně,“ dodala.

Kroužek v současné chvíli běží třetím měsícem. Děti se prozatím seznámily s různými stavebnicemi, kde si prakticky vyzkoušely mechanické skládání, zapojování elektrotechnických projektů a programování. Seznámily se také s 3D tiskem a nejmodernějšími tiskárnami a zhotovené modely nyní pomalu přivádí k životu. Čeká je práce s elektronikou i elektrotechnikou. „Dostaly příležitost vyzkoušet si jiné možnosti trávení volného času,“ říká Jiří Pulkert, který vede v technické dílně pedagogický proces. „Kdyby jich u toho zůstala polovina, považuji to za úspěch a až uslyší o robotizaci, která je teď trendy, budou alespoň vědět, o čem to je,“ doplnil.

„Stavět roboty a podobné věci mě baví a zajímá. Dovedu si představit, že bych něco podobného studoval,“ svěřil se desetiletý Petr Spisar, který s kamarádem pracuje na robotickém autě. Dohlíží na ně Martin Voják, vedoucí technického oddělení společnosti Heinz-Glas Decor, který zde pracuje 16 let. „Jako otec dětí vidím, že v našem regionu není moc příležitostí pro technické vzdělání. Oceňuji zapálení a podporu ze strany firmy i kolegů, kteří ani na vteřinu neváhali a přistoupili ke kroužku ohromně aktivně,“ řekl a dodal, že ho překvapilo, jak jsou šikovná děvčata. „Pro robotiku jsou doslova zapálená, ani si mnohdy neuvědomují, že programují. Prostě si hrají a je vidět, že je to baví.“

„Když vidím, jak to všechno funguje na tandemové spolupráci, tak si umím představit, že časem na Ašsku může vzniknout nějaký kreativní, vzdělávací hub, který by sloužil dětem ze všech škol v rámci projektových dnů a podobných aktivit. To je ale samozřejmě obtížné finančně i personálně,“ uvědomuje si náročnou, ale záslužnou vizi ředitelka ašského domu dětí Eva Holečková.

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko působí v Aši a Hranicích. Každý rok otevírá více než padesát zájmových kroužků a aktivit pro všechny věkové kategorie. Dlouhodobě reprezentuje Českou republiku na evropské úrovni zejména v oblasti práce s mládeží.

