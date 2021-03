Přečtěte si povídku, kterou do redakce zaslala 14 letá Klára Primasová.

Sníh - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Psal se tak krásný den, kdy sníh padal na zem, a já stála před oknem a vyhlížela s horkým čajem vločky, které se třpytily ve slunečním světle, zahřívala mě teplá deka a čerstvé pečivo vonělo všude po bytě. Jestli jste tomu někdo věřili, tak vás asi zklamu, můj nouzový stav vypadá trochu jinak, ráno sotva vstanu z postele, můj bratr si dost často myslí, že jsem upír. Jednou dokonce i zaječel na celý barák. Znáte ty filmy, kde se někdo probudí, usměje se na slunce a jde na krásnou snídani… Nevěřte tomu! Ráno vypadám, jako kdybych běžela maraton, vyšla Sněžku, a protože zbyl čas, ještě si zašla vyjít i Mont Everest… Někdy jsem dokonce po spánku i unavená! Ano, potom co jsem si šla brzo lehnout a naspala deset hodin, jsem unavená… Začínám vážně uvažovat o tom, jestli nejsem náhodou náměsíčná a nechodím místo spaní na nelegální párty. … a mám i důkaz! Minule když jsem šla po chodbě, se na mě můj soused podíval takovým divným pohledem, určitě mě třeba viděl na té nelegální párty, to by vše vysvětlovalo. Anebo jsem mu ještě pořád, po půl roce, nevrátila tu izolepu, co jsem si tenkrát půjčovala… No jo no, minulost je minulost. Každopádně můj den je velmi náročný, hned ráno už musím řešit spousty soudních sporů u soudkyně Barbary, je to namáhavá práce, ale myslím si, že jsem zkoukla už tolik dílů, že můžu ihned nastoupit na pozici, přece jenom studuji už seriál od září. A taky si myslím, že by mi to v tom jejich hábitu moc slušelo, to je taky zajímavý poznatek! No jo no, karanténa je vyčerpávající, ale zato máte čas na důležité věci, kterým se můžete věnovat, jako třeba špehování sousedů. Myslím si, že soused podvádí svou ženu, jestli na to přijde a bude se chtít rozvést, určitě jí nabídnu svoji právnickou pomoc, ale musím to stihnout dřív než další soused od vedle. Mám podezření, že situaci sleduje taky! No, jdu vzít dalekohled a kouknout, co dělá sousedka, snad zase smaží řízky, až se dozvím více, dám vám vědět!