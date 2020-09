o byl Louka Grűn fest 2020, připsal k fotografiím organizátor Míla Pražák. Minifestiválek měl v Louce svoji premiéru, a jak je z fotek patrno, své návštěvníky si i navzdory deštivému počasí našel. Dobře se bavili, poslechli si skvělou muziku v podání Strašlivé podívané, Mandaly nebo Shade of Blue, pobavili je i Roztodivní. Všichni už se těší na další ročník.

Ten bude až za rok, už teď má ale Míla Pražák pro vás pozvání na Folkovou Ohři: „I když jsem říkal, že Folková Ohře v minulém roce je poslední, rozhodli jsme se udělat Folkovou Ohři jako setkání těch, kterým by chyběla, a to letos v Sokolově v loděnici. Pozveme kapely, které si rády přijedou zahrát, tak nečekejte žádné hvězdy, ale dobrá muzika bude. Od roku 2021 by pak měla být opět v Kynšperku nad Ohří pod novým provozovatelem. Budete li chtít přijet, jste zváni 5. 9. od 14:00 do Sokolova, tábořiště Dronte, soutok Ohře se Svatavou.“ A kdo zahraje? Sejfy, Poslední vagon, Frýda a Company, Strašlivá podívaná, Roháči a Jauvajs. Vstupné je dobrovolné.