V domě dětí a mládeže byl minulý týden od 24. do 28. 2. 2020 jarní příměstský tábor Adrenalin.

Jarní příměstský tábor Adrenalin v DDM Sokolov. | Foto: DDM Sokolov

Tábora se účastnilo 38 dětí, které se v pondělí seznámily, vytvořily stolní fotbálek, sliz a další skvělé věci. V úterý vyrazily na výlet do Plzně do Techmanie, kde strávily super prázdninový den. Nové zážitky, nové atrakce a pokus. Ve středu na ně čekala Krav Maga, která byla v DDM úplně poprvé, děti si to rozhodně užily. Odpoledne si zahrály florbal a vybíjenou. Ve čtvrtek jsme byli v kině Alfa na pohádce Jak vycvičit draka 3 a odpoledne jsme hráli hry. V pátek jsme stavěli z kostek, hráli stolní tenis, tvořili rámečky na fotky a nakonec soutěžili ve vybíjené, dostali odměnu a po obědě se pomalu rozešli domů. My budeme doufat, že si děti týden plně užily a zase se k nám vrátí.