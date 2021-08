První den Letního tanečního soustředění Bosé nohy jsme si užily. Dopoledne si vyzkoušely taneční plán. Nejdříve proběhla rozcvička, poté akrobacie a také nechyběly taneční kroky a protažení. Odpoledne měly týmy za úkol vymyslet show s kostýmy a tanečními prvky. Děvčata v týmu spolupracovala a předvedla nádhernou show. Druhý den tanečního soustředění jsme si užily na celodenním výletě v Plzni. Dopoledne jsme si zaskákaly na trampolínách s instruktorkou, poté jsme si zopakovaly základy cheeru a odpoledne na nás čekal taneční workshop. Poslední den tanečního soustředění jsme zakončily dopoledním kvízem. Poté si vyzkoušely, jak je těžký balanc na gymnastickém míči, skákaly přes švihadlo a také posilovaly s činkami.

Letní příměstský tábor Všemi smysly začal rozdělením do týmů a společně si vyzkoušeli několik experimentů, aby vyzkoušeli, jak naše smysly fungují. Zjistili, kolik smyslů vlastně máme, k čemu jsou a jací jsou jejich zástupci. Na výlet vyrazili do Plzně, kde je čekal tematický program v muzeu Strašidel - Smysly smysluplně a historická prohlídka náměstí republiky. Dozvěděli se spoustu nových informací, viděli hned několik krásných památek a den zakončili ve sportovním areálu Škodaland. Hráli celotáborovou hru s QR kódy, kdy se vydali okolo rychnovských rybníků plnit úkoly a odpovídat na záludné otázky. Další den se postaral o děti statek Bernard, kde vyzkoušely,jaké to je, uhníst, vyválet a upéct placku. Také měly možnost nakrmit a pohladit místní zvířátka. Poslední den završili účastníci promítáním filmu s výkladem lektora v Mobilním planetáriu, kde se děti dozvěděly nové informace o vesmíru a nakonec si vyzkoušely experimenty s jarovými bublinami a vyrábění upomínkových butonů (placek).

Letní pobytový tábor Ve stopách dobrodruhů … lovců a dravců se uskutečnil v místě Camp Libá.

Děti si vytvořily vlastní ostrovy podle daných instrukcí a dodržováním světových stran, vydaly se k Rybářské kyselce, zahrály si např. hru kůň a lovec a taky šifrovanou a spoustu dalších krásných her. Šifra jim dala nápovědu s instrukcemi na noční hru za pokladem. Nakonec zvládly jak zámek Libá, tak i Netradiční olympiádu a potom aktivní odpočinek. Večer táborák s vyhodnocením a písničkou.

Letní příměstský tábor Stezkou netradičně byl opravdu akční. Na děti čekalo spoustu aktivit hlavně venku. Najezdily několik kilometrů na kole, viděly spoustu míst a užily si vodu na raftech. Děti si celý týden moc užily.

Letní příměstský tábor Outdoor - Adrenalin byl plný zážitků. První den se děti rozdělily do týmů Parkouru a Lezení. Celý den věnovaly těmto aktivitám. V úterý vyrazily na vodu na raftech, ve středu je čekal výlet na kolech a ve čtvrtek si užily Lanové centrum na Plešivci. V pátek to zakončily lezením na stěně a skákáním přes překážky.

První den s dětmi na LPT Šikulové jsme se zvládli rozdělit do týmů podle barev, namalovat klobouky i upéct perníky. Děti si první den užily a už se těší na další…

V úterý malovaly na trička a jezdily na elektro autíčkách. Výlet na Ranč Mlýnek a výborný oběd nám dovezli z Kopaniny. Čtvrtý vydařený den začal malováním na kamínky, poté děti absolvovaly překážkovou dráhu a hry. Po obědě se byly podívat u hasičů v Sokolově. V pátek byl pro děti připravený čokoládový workshop plný ovoce. Děti si tábor užily.

DDM Sokolov