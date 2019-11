Loketští Termiti pořádali pro děti branný den, kde si účastníci vyzkoušeli například skákání v pytlích, chůzi na chůdách či překážkový běh v masce.

Termití branný den | Foto: Termiti Loket

Dne 12. října od 15 hodin se konal Termití branný den pro děti od 3 do 13 let. Počasí nám přálo a i díky němu se celá akce povedla. Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili: FK Loket za zapůjčení hřiště, Alešovi Hochovi za zapůjčení přístřešků, SDH Loket za ukázku automobilů, Alpha Gym Karlovy Vary za super ukázku bojových sportů, lidem, kteří pomáhali ve stáncích, Čombemu za super recepci, klukům, kteří měli na starost disciplíny, a v neposlední řadě všem zúčastněným, což bylo téměř 100 zapsaných dětí. Děkujeme a věříme, že se vám to líbilo stejně tak jako nám.