V naší mateřské škole v Citicích pořádáme plno akcí, při kterých se děti mohou seznámit s různými řemesly.

Řezbář v MŠ Citice. | Foto: MŠ Citice

Jedna z akcí byla i pozvání p. Daniela Krejčího, který se věnuje řezbářskému řemeslu. Dětem ukázal dřevo, i to, jak se s ním pracuje, co všechno lze ze dřeva vyrobit a to, že dřevo nás provází celý život. Děti si mohly vyzkoušet, jak se seká dlátkem, zhlédly ukázku opracování lžíce z lipového dřeva, výrobu dřevěného betlému. Pan řezbář vše doprovázel i odborným výkladem. Pro každého přinesl vyřezané zvířátko, které si děti samy opracovaly smirkovým papírem. Děti se nejen poučily a rozšířily znalosti, ale zároveň si odnesly domů svůj vlastní výrobek. Touto cestou ještě jednou děkujeme p.Krejčímu a těšíme se na další návštěvu v příštím roce.