Největšími podporovateli spolku jsou Církev adventistů sedmého dne a Nadace ČEZ.

Hned na začátku prázdnin se vydalo dvacet dětí na desetidenní skautský tábor na Hadovce u Konstantinových Lázní, na který je doprovázela studentka Michaela Vilímková ze Sokolova. Děti se učily, jak žít v souladu s přírodou, od starobylých kmenů Tichomoří.

V polovině července odjela pětičlenná skupinka mladších dětí pod vedením studenta Michala Gajdoše z Nového Sedla na Hájnou Horu u Vimperka, kde plnily bobříky stejně jako Mirek Dušín, Jarka Metelka a další „Rychlošípáci“ z knih Jaroslava Foglara. Mladší dětí ve Vimperku vystřídaly po týdnu děti starší, které na přelomu července a srpna prožily na táboře „Putování dobrodruhů“ čtrnáct dní.

Prvních čtrnáct dní v srpnu se konal tábor „hobitů“ na severu Čech v Raspenavě, ze Sokolovska se ho zúčastnily dvě děti.

Čtyři dvanáctileté chlapce přijal ke své každoroční prázdninové výuce angličtiny Američan Jim McDonald do francouzské Normandie, kde jeden měsíc – od konce června do konce července- kromě výuky poznávali místní pamětihodnosti a krásy moře. Jim McDonald letos v únoru získal za svoji dobročinnou křesťanskou iniciativu podporující mezinárodní vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin ve střední a východní Evropě Cenu města San Diego, odkud pochází. Prázdninové pobyty na svém sídle v Normandii zdarma provozuje už deset let. Tuto iniciativu založil se svou manželkou Katie, která před dvěma lety zemřela. Jim své Katie slíbil, že v práci bude pokračovat, a tak se dětem věnuje i nadále. Již druhým rokem spolupracuje se sokolovským spolkem Pohlazení, který děti vybírá a přispívá jim na dopravu. S výukou a dalším programem pomáhají jeho bývalí žáci z různých zemí.

Spolek Pohlazení letos v létě také přispěl na čtyřdenní pobyt deseti dětem na Kamencovém jezeře, které organizoval Luboš Olah ze Sokolova.

Hana Kábrtová