Suroviny:

celá 1 panenka ze selete divočáka

kulatozrnná rýže 200g

bazalkové pesto 1 lžíce

mangoldové lupení 400g

houby směs na kostičky 400g

sezam pražený 50g, mletý mlýnkem na mák a osolený

jarní cibulka 5 ks a hoblinky sýru Grand Moravia (celé na ozdobu na jídlo)

paprika zelená 1 ks

česnek český 1 palice

2 vejce

zázvor strouhaný 1 lžíce

koření : tymián (špetka), jalovec 4 kuličky, sůl

rýžový papír na obalení panenky

1 kysaná smetana 150g



Postup:

Nejprve uvaříme rýži v osolené vodě a před úplným vychladnutím z ní

připravíme nádivku, přidáním 2 vajec, poloviny česneku, papriky

nakrájené na hranolky a lžíce bazalkového pesta.

Poté podélce opatrně nařízneme panenku a nádivku do ní vložíme a buď

zašijeme, nebo omotáme provázkem.

Takto připravenou panenku obalíme v osoleném mletém sezamu a

zabalíme do rýžového papíru (ten stačí ponořit do horké vody) . Celé

dáme na 10 min odležet do lednice.

Do pekáče dáme houby smíchané s kořením a zázvorem (na 1 stranu

pekáče) a na druhou mangold s česnekem a vše přelijeme kysanou

smetanou

Do takto připravené vany vložíme naši panenku a a a a co?

Dáme péci na 30-35 minut na 220 stupňů přiklopené.

Poté opatrně vyjmeme panenku, a ze šťávy s magoldem uděláme pyré.

Houby jsou hotové

Podáváme tak, že z houbového ragů uděláme lože pro 2-3 silnější

špalíčky naší panenky ( ze které jsme po rozkrájení na špalíčky

odstranili rýžový papír a provázky). A ze 2 stran doplníme naším pyré

z magoldu. Jako ozdoba poslouží hoblinky sýru s jarní cibulkou.

Přejeme dobrou chuť!