Dva dny moderovaní se zhostila krásná Simona Dočkalová a šaty i obleky předváděli modelky a modelové D. F. C. Fashion Club Brno. Zaujala i atraktivní přehlídka šatů z dílny Sandry Markové. Její šaty nosí přední české krásky a tvůrkyně vypadá jako jedna z nich.

Výtěžek peněz z prodeje dárkokuponků šel na dobrou věc. Dvanáct tisíc korun pomůže nemocné dívce.

Příběh Elinky najdou zájemci zde.

Jmenuji se Ela Holíková a narodila jsem se 3. 7. 2020. Po narození jsem se jevila jako zdravé miminko a rodičům jsem dělala velkou radost. Ovšem jen do tří měsíců. Od třetího měsíce, bylo mého pohybu čím dál méně a můj fyzický stav se začal zhoršovat. To, co už jsem dávno uměla, začalo mizet před očima. Přestávala jsem pást koníčky a kopat nožkama. V pátém měsíci jsem už neudržela hlavičku a nožky neodlepila od podložky. Původně jsem měla začít pouze rehabilitovat, ale obvodní lékařka mě raději poslala na dětskou neurologii. Tam pan doktor po podrobném vyšetření vyslovil podezření na spinální svalovou atrofii. Následně jsem byla urgentně přeposlána do FN Motol, kde mi bylo provedeno genetické vyšetření. To bohužel potvrdilo SMA 1 - spinální svalovou atrofii nejtěžší formy, kdy dochází k nevratnému ochabování svalstva po celém těle. Pomoci mi můžete třeba tím, že můj příběh budete sdílet mezi své přátelé a rodinu.

Moc děkuji i za Elinku a věřím, že jí pomůže mít o trochu lepší život.

Honza Král