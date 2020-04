Chodovští dobrovolní hasiči opět mají ve svém vozovém parku automobil s žebříkem.

Chodovští hasiči mají nový automobilový žebřík. | Foto: Martin Polák

Ten nahradil vysloužilou IFU, kterou v závěru roku Chodov daroval nadšencům a sběratelům z Klubu vojenské a historické techniky Západní Pobřeží v Zadním Poříčí na Příbramsku.

Zánovní vůz značky Iveco sehnali hasiči v Německu. Nyní ho musí nechat polepit, dovybavit, například radiostanicí, a proškolit obsluhu. „Do ostrého provozu by mohl být automobil připraven zhruba za dva měsíce,“ uvedl velitel hasičů Jiří Kiss.

Iveco je sice staršího data výroby, nicméně v bezvadném stavu a oproti svému předchůdci má na konci žebříku praktický koš. Zatímco nový podobný stroj by stál 10 až 15 milionů korun, tento zánovní přímo od německého výrobce přijde Chodov na přibližně 1,5 milionu korun.

V Chodově je v současné době v zástavbě přibližně 28 % budov, které mají více než pět podlaží, a právě tento typ techniky potřebám města plně odpovídá.

Automobilový žebřík používají hasiči nejen u požárů, ale také při vstupu oknem do uzamčených bytů, transportu zraněných osob či evakuaci.