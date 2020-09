Martine, znám Tě něco přes čtvrt století, vím, že jsi vždy fotil a psal. Jak ses dostal k malování?

Psal jsem více méně pravidelně, ještě i před dobou počítačů a to ručně do malých sešitů. Fotím od roku 1990. Co se malování týče, vždycky jsem obdivoval výtvarné umění, po Evropě navštívil řadu galerií a jednou chtěl zkusit sám malovat. Koupil jsem vybavení, našel fotografie z cest po Evropě a ty nejhezčí zákoutí a milovaná místa jsem začal malovat. Pak přišly na řadu portréty.

Sdílíme spolu zálibu v béčkových hororech plných násilí, ve svojí tvorbě ses rozhodl malovat opačné spektrum - krásu. Proč to?

I v nejdivnějším, nejnásilnějším nebo nejděsivějším filmu se ukrývá krása - třeba hlavních představitelek. Ženská krása je pro mne největší inspirací v životě.

Řadu let píšeš napínavé povídky, jedna z nich zazní i v průběhu vernisáže. Kdy něco vyjde?

Teď má malování přednost, ale už mám asi 300 povídek, v budoucnosti bych z nich chtěl vybrat a vydat sbírku.

Hlavní témata jsou drsné příběhy (noir) a samozřejmě horror. Co je pro tebe další inspirací?

Krása všeobecně. Ať jsou to romantická zákoutí měst, příroda, portréty ..

Co máš v plánu dál?

Malovat, zdokonalovat techniku, vybírat stále zajímavé náměty…

Maluješ podle fotek nebo živých modelů?

Podle fotek. Potřebuju čas a klid. Olejomalba vzniká několik měsíců. Postup se nedá odbýt. Nejlépe když si snímky sám vyfotím. Do každého portrétu se musím (než začnu) zamilovat. Je tam vždycky vize, jak to má dopadnout.

Nelákalo Tě si třeba stoupnout v Karlových Varech do Smetanových sadů se stojanem a zkusit portrétovat?

Ne, to vůbec ne! Musím být sám a mít svůj klid. A hlavně malovat co si vyberu sám. A ne když bude někdo chtít na objednávku. Alfred Hitchcock řekl, že film je hotový, už když je hotový scénář. Já to přeneseně řeknu k malování: když je vize a předkreslený námět, ostatní už jde lehce.

Dokáže autor noirových povídek a drsných thrillerů zachytit křehkou ženskou krásu? Přijďte se přesvědčit na vernisáž výstavy v sobotu 12. 9. 2020 od 17:00, kde minimálně jednu z Martinových povídek uslyšíte. Hudební doprovod: kdo jiný než krásná žena - Lucie Šreinová. Výstava potrvá do 25. října 2020.

Vladimír Kalný