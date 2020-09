To byl krásný den, slunce svítilo a já si jen tak odpočívala ve svém pokoji a zavolala mé kamarádce, jak se má. Kdybyste nás aspoň trochu znali, věděli byste, co se nejspíš stane, a to nějaký šílený nápad, třeba jako stanování u nás na zahradě s polorozbitým stanem, takže abych to zkrátila, tohle jsme si doopravdy domluvily a ještě v ten den se vydaly na dobrodružnou cestu k nám na zahradu.

Teď si asi všichni myslíte, že to bylo jednoduché nastoupení do autobusu a jely jsme, chyba! Sedly jsme si do autobusu i s obrovskými kufry, matracemi a stanem, jako kdybychom odjížděly na Sibiř, a bohužel jsme si nestihly ani sednout a autobus se už rozjel, znáte to, když řidič jede rychle, jako by někam pospíchal? Tak tenhle si jel asi pro nobelovku, autobus sebou házel a my taky, na levnější pouti jsem snad nikdy nebyla. Nejlepší byly ale pohledy lidí, když jsme se válely na zemi a kufry projížděly sem a tam a my s nimi! Řidič musel mít obrovskou radost, když jsme totiž konečně vystoupily z autobusu, hodil na nás pohled typu: "Už se nevracejte", a v očích jsme viděly zlo, ale také to mohl být výraz štěstí z té nobelovky, co nejspíš vyhrál. Vůbec bych se nedivila, kdyby byla naše fotka vystavena na terminálu s nápisem: těmto dívkám vstup zakázan!

Když teda ještě přeskočím to, jak nám několikrát kufry spadly na zem, jak jsme se chtěly vrátit, jo a taky, jak jsem si myslela, že to radši vzdám, koupím si falešný knír a odjedu do Austrálie. Konečne jsme dorazily na naší zahradu. Rozložily jsme stan a šly jsme si užívat našeho společného stanování, .......pokud tomu někdo věřil, asi vás zklamu, zjistily jsme totiž, že ve stanu chybí spoustu těch důležitých tyček - a my ho asi nedokážeme postavit. Ale nakonec se nám to stejně povedlo, stan nám drželo spoustu kolíku, pár klacků, co jsme našly okolo, a chvilku taky soused, co už se na nás nemohl dál koukat, i když se mu ani nedivím. Vypadaly jsme nejspíš jako ve Hře o trůny. Když jsme tedy stan konečně postavily, byl už večer a my jsme se najedly a šly si lehnout (jak nečekané) pustily jsme si tedy film a okolo 12. hodiny večer šly spát, už zase lžu,...... no dobře tak tedy okolo dvanácté hodiny nám stan spadl, ne, nedělám si srandu, cítila jsem se jako v dobrodružném filmu, buď se dostat ven a nebo tam zůstat. Bylo tam hrozný horko, takže jsem se radši vyhrabala rychle ven (chudáci sousedi,představte si, že sedíte na zahradě s přáteli a najednou vidíte dívku, která se sune ze stanu s rozcuchanými vlasy a křičí: "Jak to mohlo spadnout, něco tu leze, kde jsi!..".Jelikož venku bylo nádherné počasí,tak jsme se rozhodly, že přespíme radši pod širým nebem a budeme koukat na večerní nebe.Tak jo no, nebyla to naše volba, ten stan už totiž nešel postavit, a soused už, nejspíš spal. Takže jsme neměly co jiného dělat, ale i tak to byl nádherný nezapomenutelný a dosti adrenalinový den, hlavně když jsme zjistily, že na zahradě běhají kuny a kočky, bylo to ještě víc adrenalinové než doteď. Po hodnocení této noci jsem se rozhodla, že kempování není pro mě. Ale pokud jsou tu zájemci, tak příští rok ještě zorganizujeme spaní vedle stanu a asi z toho uděláme nějakou velkou akci. Takže zájemci se tedy prosím ozývejte. Jinak, když myslím vedle stanu, tak doopravdy vedle stanu, pro upřesnění.