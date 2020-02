Máme za sebou další brigádu na hrázděnce.

Brigáda na hrázděnce. | Foto: Milan Hloušek

Dnes bylo úkolem vyklidit velkou místnost v přízemí, kde bude potřeba udělat novou podlahu. Letos by se do hrázděnky mohla poprvé podívat i veřejnost, a to v rámci chystané výstavy o historii krajky.