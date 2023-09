Domácí péče v Dolním Rychnově jezdí za svými pacienty do jejich domácností už třicet let. Výročí oslavili v zahradě domova pro seniory a léčebny, kde domácí péče sídlí. Vzácnými hosty tu byli senátor Miroslav Balatka a sokolovský starosta Petr Kubis.

Oslava. | Foto: Domácí péče v Dolním Rychnově

Oba v proslovech nešetřili upřímnou chválou. "Klobouk dolů před tím, co jste tu vybudovali," ocenil starosta komplex budov různých sociálních a zdravotních služeb. Vzdal hold i zaměstnancům v přímé péči: "Takovou práci nemůže dělat každý. Není to zaměstnání, to je poslání." Senátor pak rozdal sestrám, lékařkám a ošetřovatelkám růže. Bylo to na místě i kvůli tomu, že kromě domácí péče slavila výročí svého vzniku také léčebna s názvem Dům ošetřovatelské péče. Vznikla před 25 roky a před 15 roky byl otevřen Domov pro seniory Vila Maria. Název dostal podle zakladatelky domácí péče i léčebny Marie Scholzové. Její dcera a nynější ředitelka celého zařízení seznámila hosty se začátky slavené domácí péče i ostatních zařízení: "Rok od založení domácí péče se o 300 pacientů staral tým šesti sester. Dnes každý den vyjíždí 15 sestřiček, za rok máme v péči na 700 pacientů."

Léčebna vznikla na konci 90. letech jako druhá soukromá v celé ČR. V našem regionu tehdy lůžka následné péče nebyla. Dnes má léčebna 82 lůžek, o pacienty se pod vedením primáře Jiřího Zelenky stará tým odborníků: další tři lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ošetřovatelský personál, psychoterapuet, psychiatr a kaplan. Během roku tu nalezne péči na 500 pacientů.

Za posledních 15 let přibyly k léčebně dvě přístavby. V jedné je velká kuchyň, prádelna či klubovna, v druhé přístavbě vznikly dvoulůžkové pokoje se sociálním zázemím. Léčebna tak mohla snížit počty lůžek na ostatních pokojích a zlepšit tím kvalitu péče. Od Spojené akreditační komise ČR získal Dům ošetřovatelské péče národní certifikát akreditace kvality. "Získáním certifikátu jsme přijali vůči veřejnosti a pacientům závazek vysoké kvality péče a bezpečí pacientů. Letos se nám podařilo opět certifikát kvality obhájit," dodala ředitelka.

Nejmladším z komplexu zařízení je Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vila Maria. Otevřen byl v roce 2007 jako první soukromý seniorský domov v našem kraji. Péče se tu dostává 49 klientům.

Zaměstnancům a hostům výroční oslavy požehnal biskup církve československé a husitské Lukáš Bujna, který tu byl donedávna kaplanem. Slavnostním rautem a dorty zpodobňujícími všechna zařízení pak potěšil známý šéfkuchař Vít Kudrna.

Antonín Kunc