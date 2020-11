Od září 2020 došlo ve Sportovní ulici v Sokolově k přechodu vytápění jednoho vchodu z centrálního rozvodu tepla na vlastní zdroj tepla, řešený tepelnými čerpadly umístěnými na střeše domu.

Dům v sokolovské ulici Sportovní si vytápějí tepelnými čerpadly. | Foto: SVJ Sportovní Sokolov

Nebyla to lehká cesta, jelikož Sokolovská bytová nebyla tomuto záměru příliš nakloněna, a celé schvalování projektu tak trvalo rok a půl. Celá investice se bude splácet 6 let. Náklady na ohřev jednoho GJ tepla by měly klesnout na cca polovinu dnešní ceny účtované centrálním dodavatelem tepla. Na větší hodnocení změn vytápění je ještě brzy, nicméně se dá konstatovat, že samotný přechod proběhl bez jakýchkoliv větších problémů. Jaká bude skutečná bilance nákladů na vytápění, bude jasné po vyhodnocení nákladů celé topné sezony.