Od příštího roku zavedeme nová pravidla:

1. Do 8 účastníků budeme v turnaji hrát každý s každým a výsledky určí tabulka. Nad 8 účastníků se bude hrát vyřazovacím systémem (play off) s tou zvláštností, že kromě toho, že vítězové budou postupovat do dalších kol, dokud nebude určen celkový vítěz, budou také poražení postupovat do dalších kol, dokud nebude určen celkový poražený. Celkový vítěz bude mít kromě ceny za vítězství také právo vylít kýbl vody na celkového poraženého.

2. Na soutěžícího, který opustí soutěž předčasně, budou vylity DVA kýble vody, a to současně dvěma hráči, které tento soutěžící porazil nejvyšším rozdílem.

Výsledky turnaje Kýbl blaha 3 9. 9. 2020 (pořadí, jméno, skóre, počet bodů)

1. Vladimír 25:13 18 bodů

2. Justýnka 13:10 15 bodů

3. Marie 17:16 13 bodů

4. Kuba V. 17:12 12 bodů

5. Robert 17:15 10 bodů

6. Víťa 18:18 9 bodů

7. Kuba M. 14:14 9 bodů

8. Eliška 10:15 8 bodů

9. Jana 14:16 6 bodů

10. Maruška 3:9 4 body

11. Andy 1:13 3 body

Inka bohužel musela odejít předčasně, a její zápasy tak byly anulovány (příště DVA kýble, Inko ;) )

Systém bodování: výhra 2 body, remíza 1 bod.

Těšíme se na shledanou u Kýble blaha 4 v květnu 2021!

