Klienti stacionářů si letos užili nejen halloweenskou zábavu, ale o den později si udělali dýňový den a vyzdobili stacionář.

Dýňový den. | Foto: DC Mateřídouška

Halloween oslavili chodovští klienti a zaměstnanci spolu se sokolovskými ve stacionáři v Sokolově, kam byli Chodováci pozvaní. Pečlivě si všichni připravili masky a v těch se vydali do Sokolova. Zážitek to byl bezesporu pro ně i pro cestující městskou hromadnou dopravou. Protože se do Sokolova vydalo i hodně vozíčkářů, využila Mateřídouška i svozový vůz. Sokolovští připravili program, halloweenské menu i překvapení v podobě občerstvení a tance.