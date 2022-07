Liščí páření začíná zhruba v půlce února. Asi po 60 až 63 dnech pak přivádí na svět 5-8 mláďat, která jsou zezačátku šedá a slepá. Oči otvírají po 2 týdnech. Matka mláďata kojí do 4 týdne jejich života. Po 3-4 měsících života mláďata poprvé opouští noru. Pokud se Vám naskytne pohled na tato hrající si a dovádějící mláďata, vězte že na místě setrváte hodně dlouhou dobu. Pohlavně dospívají v devíti měsících.

Po měsíci liščata opustí bezpečnou noru a vydají se na průzkum okolí. Matka je přitom bedlivě hlídá. Když se vydá na lov, liščata mají zákaz vycházení, a opravdu jej dodržují, i když někdy mámu nedočkavě vyhlížejí na kraji nory. Liščí výrostky s sebou liška později bere na lov, aby se naučili vše, co budou v životě potřebovat. Lišky dospívají již před svými prvními narozeninami. Mohou se dožít až devíti let, ale v přírodě málokterá žije více než šest let.

Příspěvek zaslal Mirolav Šindelář. Velice mu děkujeme.