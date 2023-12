Už jste si ji pořídili? Řeč je o zbrusu nové knize s názvem Historie sokolovského fotbalu, která mapuje historii a významné okamžiky z dějin sokolovské kopané od roku 1913 do současnosti. Slavnostně ji pokřtili autoři knihy a zástupci FK Baník Sokolov za účasti představitelů města, Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, dalších partnerů a fanoušků.

Křest. | Foto: Město Sokolov

Za vznikem publikace stojí autorský tým ve složení Michael Rund, Jaroslav Rokos, Lukáš Švéda, Roman Heřman a Tomáš Provazník. Tedy lidé, kteří jsou bytostně spjati s historií i současností sokolovského fotbalu. „Původní záměr byl dát k baníkovským narozeninám publikaci cca do 150 stran. Výsledkem je kniha, která má 430 stran, a to se do ní ještě spousta fotografií a podkladů nevešla. Kniha je určena všem fanouškům nejen sokolovského fotbalu. Tím, že mapuje společenský život v Sokolově napříč všemi režimy v průběhu 20. století, může oslovit i širší veřejnost,“ vysvětlil Jaroslav Rokos, který podobně jako jeho kolegové v autorském týmu strávil desítky hodin v archivech a knihovnách a studoval dobový tisk a publikace, aby mohl sestavit ucelené fotbalové statistiky.

Během slavnostního křtu autoři obdrželi cenu za mimořádný přínos v oblasti regionální historie fotbalu za rok 2023. Ocenění jim předal Jaroslav Hladík, tvůrce webu www.zapomenutyfotbal.cz, který mapuje historii fotbalu v našem regionu. Cena byla v Karlovarském kraji udělena vůbec poprvé. „Díky usilovnému sběru informací a fotografií se nám podařilo sepsat ucelenou klubovou kroniku. Během pondělní akce jsme zároveň ocenili nejlepší hráče a střelce od mladších žáků až po A muže. Jménem klubu mi dovolte poděkovat redakční radě za tvorbu skvělé publikace, partnerům knihy za její podporu, MDK Sokolov za reprezentativní prostory, organizátorům za přípravu akce a pogratulovat vyhlášeným hráčům. Jsem rád, že jsme zároveň mohli představit novou vizuální identitu klubu, která se snad bude líbit fanouškům a všem příznivcům klubu,“ uvedl Tomáš Provazník, jeden z autorů knihy a předseda FK Baník Sokolov.

Knihu si mohou zájemci zakoupit pro sebe nebo své blízké jako originální dárek. Pořídit ji lze v sekretariátu FK Baník Sokolov, v Muzeu Sokolov či v infocentru Městského domu kultury Sokolov. Literární dílo podpořila celá řada partnerů včetně společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP, která je dlouholetým partnerem sokolovského fotbalu.

Město Sokolov