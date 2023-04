Nejen ryby se dají lovit z vody. Na Pomezí se povedl kapitální úlovek. Z přehrady na řece Ohři byly vyzvednuty historické sloupy z původního mostu, který spojoval Pomezí nad Ohří s Břízou.

Na dně řeky Ohře ležely dva historické sloupy. | Foto: OÚ Pomezí nad Ohří

„Tyto sloupy ležely na dně přehrady celých 78 let,“ uvedl pomezský starosta Radek Tlačil s tím, že v roce 1945 byl most vyhozen do vzduchu v důsledku válečných událostí. Po válce ho nahradil most nový, ale pouze dřevěný. O sloupu na druhém břehu jsme věděli, ten byl vidět, druhý jsme vykopali na základě upozornění pana Houtkeho . Tyto sloupy budou zrestaurovány u restaurátorky Heleny Jahodové a poté umístěny u cyklostezky v blízkosti bývalého mostu,“ doplnil.

OÚ Pomezí nad Ohří