Na sokolovském nádraží sešlo 39 zájemců o společný turistický výlet. Vlak nás dovezl do Ostrova. Než jsme se vydali na cestu, potěšila Svatava Žemličková účastníky výšlapu svými vynikajícími koláčky. Upekla je pro své přátele už poněkolikáté! Hned se nám lépe vykročilo! Vydali jsme se nejprve ke zřícenině zámečku Moříčov a odtud pak k vodárenské vyhlídce Moříčov. Přes Velichov jsme došli do cílové stanice, do Vojkovic. Počasí nám tentokrát přálo, sluníčko se často schovávalo za mraky, a tak jsme trasu dlouhou 9,5 km všichni dobře zvládli. Pěknou tečkou bylo občerstvení ve vojkovické hospůdce U Kamily. Už se těšíme na další společnou akci!