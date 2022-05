Určitě si udělejte čas a přijďte se podívat. Školním, seniorským, ale i jiným kolektivům nabízí pracovníci muzea prohlídky s výkladem. Také sledujte doprovodný program, který bude probíhat v sokolovském zámku, ale i v klubu Alfa v Sokolově. A co například uvidíte? Listinu se zmínkou o sokolovském městském strážníkovi z roku 1817, dále uniformu patřící sokolovskému rodákovi, který se stal vysokým policejním funkcionářem za první republiky. Četnické, i policejní uniformy, které znáte z televizních seriálů a filmů. Americký samopal Thompson, podstrčený v roce 1968 do propustku silnice blízko Tisové, který se stal jednou ze záminek vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu téhož roku. Mezi nejhezčí exponáty patří staré helmy Sokolovských a Loketských obecních strážníků ze začátku 20. století. Pro děti budou připravené zábavné úkoly a možnost si vyzkoušet části policejní výstroje. Výstava vzniká ve spolupráci Muzea Sokolov s MDK Sokolov, městem Sokolov, Městské policie Sokolov a Policie ČR. Muzeum je otevřeno: středa: 9–12, 13–17, čtvrtek: 9–12, 13–17, pátek: 9–12, 13–17, sobota: 9–12, 13–17, neděle: 9–12, 13–17. V pondělí a v úterý je zavřeno.