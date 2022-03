Tvoří často bohaté trsy a hodí se do trávníků, pod keře a do skalek. Jsou známé i pod druhým jménem šafrán. To je také známé koření, vyráběné od starověku ze sušených čnělek květů šafránu setého. Kromě nahořklé chuti dodává pokrmům jasně žlutou barvu.