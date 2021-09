Dějištěm prvního ročníku soutěže logistických dovedností se v průběhu prvního zářijového týdne stal areál kasáren Letiště Pardubice. Akci pod názvem LOGTEC 2021 (logistický technik) se rozhodl uspořádat velitel 14. pluku logistické podpory a založit tak novou tradici, při níž by vojáci mohli využít a otestovat své znalosti a dovednosti v oblasti vojenské logistiky. Hned první ročník se vydařil a vznikla zajímavá soutěž, ve které si logistici poměřili svoje síly a současně utužili kolektivního ducha při teambuildingových aktivitách.

Prvotní byl výběr lokality pro soutěž a volba disciplín tak, aby se průřezově dotkly většiny aktivit, které by měl každý logistik zvládnout. Současně měly být jakousi výzvou pro všechny zúčastněné vojáky, aby si vyzkoušeli, jak se poperou s úkoly, které zcela běžně neplní. Aby si prověřili své znalosti a dovednosti v různých oblastech logistiky, ale také vševojskové přípravy. Do organizace akce se zapojili především specialisté z oblasti bojové přípravy a logistiky, kteří ve spolupráci s dalšími kolegy připravili jednotlivé disciplíny.

Volba lokality padla na areál kasáren Letiště Pardubice v části Starý Mateřov, kterou pluk využívá především pro odborný výcvik vojáků z čet ochrany, řidičů a chemických specialistů. Právě zde změřila dvacítka pětičlenných družstev vojáků z posádek Pardubice, Klatovy a Lipník nad Bečvou své síly. Disciplíny byly rozděleny na dovednostní a vědomostní. Pro obě kategorie byly úkoly rozmanité a patřičně obtížné, převážně však charakteristické pro danou vojenskou odbornost. Vojáci se museli poprat s výstavbou polního stanu, provést odsun nepojízdného vozidla, vyměnit kolo na zadní nápravě, prověřit zručnost a rychlost při rozebírání a skládání ručních zbraní a také splnit časovou normu při přečerpání pohonných hmot. Vědomostní testy byly zaměřeny na řidičskou a zdravotnickou přípravu, rozpoznávání součástek techniky, správné vyplnění knihy jízd či výkazu vydaného materiálu.

„Všechny disciplíny se řešily týmově, některé z nich byl náročnější na koordinaci a rozdělení úkolů, proto byla neméně důležitá i vzájemná komunikace a schopnost rychlé reakce a rozhodování lídrů jednotlivých týmů. Znalosti v oblasti logistiky i vševojskové tématiky zde samozřejmě také hrály svoji roli. Nebylo to jenom o nějakém závodě na čas, týmy si musely umět poradit v situacích, které běžně neřeší,“ popisuje průběh soutěže jeden z hlavních organizátorů akce major Pavel Šilpert, náčelník oddělení bojové přípravy 14. pluku logistické podpory. Dodává, že soutěžící do toho šli doslova naplno a s nadšením, jaké organizátory opravdu potěšilo.

Po ukončení soutěže následovaly chvíle napětí, zatímco řídící tým vyhodnocoval výsledky. Kdo se zapíše do historie pluku jako první vítěz putovního poháru velitele? Který ze tří logistických praporů získá absolutní vítězství? Následoval slavnostní nástup všech soutěžících družstev i diváků a vyhlášení výsledků. Vítězem prvního ročníku LOGTECU se stalo družstvo velitelské roty 143. zásobovacího praporu, na druhém místě skončilo družstvo velitelské roty 141. zásobovacího praporu a třetí příčku vybojovalo družstvo 2. zásobovací roty 141. zásobovacího praporu. Absolutní vítězství v soutěži praporů získal 143. zásobovací prapor z Lipníku nad Bečvou.

Ve svém závěrečném projevu všem zúčastněným poděkoval velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček, který ocenil nejen bojovnost a snahu soutěžících o co nejlepší výsledek, ale také poděkoval všem organizátorům soutěže.

„Jsem velmi mile překvapen, jakým způsobem jste se všichni do prvního ročníku soutěže logistických dovedností zapojili. Nebylo to jenom o výhře, ale také o utužení kolektivního ducha a to se, myslím, opravdu povedlo. Máme za sebou náročné období pandemie Covidu, kdy jste zodpovědně a s plným nasazením plnili řadu náročných úkolů. Mohu jen dodat, že jsem hrdý na to, že mohu sloužit s takovými vojáky, jako jste vy. Věřím, že i další úkoly logistického zabezpečení, které na nás v následujících týdnech čekají, splníte výtečným způsobem.“

Helena Řebíčková