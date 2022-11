Trhy zahájí vánoční pošťák a při rozsvěcení vánočního stromu vystoupí Felix Slováček nebo raper Marpo. Vánoční strom se bude slavnostně rozsvěcet v 17 hodin.

Vánoční trhy potrvají přesně měsíc, do 26. prosince. Ledová plocha na náměstí bude v provozu až do neděle 2. ledna. Po dobu prázdnin jej tak budou moci využívat hlavně děti. Vstup na chebské vánoční trhy je volný, a to na koncert i ledové kluziště. Kompletní program trhů je k dispozici na webu chebskevanoce.cz.

