Galerie u Vavřince v Chodově představuje dvacet let dění v regionu

Úspěšné projekty a zajímavé události z Karlovarského kraje za dobu dvaceti let jeho existence představuje putovní výstava „20 společných let v Karlovarském kraji“, která bude k vidění také v chodovské Galerii u Vavřince. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout od 14. srpna do 23. srpna.

Galerie U Vavřince | Foto: Repro Deník