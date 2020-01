Od září 2019 probíhá v ZUŠ Horní Slavkov hudebně-pohybový kurz "Hudebníček" pro děti ve věku 1,5 - 4 roky.

Hudebníček pro děti od 1,5 do 4 let | Foto: ZUŠ Horní Slavkov

Kurz je otevřen v Horním Slavkově, Lokti i Krásně, tedy v místech, kde naše škola má svá pracoviště. Zcela nový koncept výuky pro děti nabízí umělecký i pohybový rozvoj od útlého věku pod vedením zkušené lektorky. Mnohdy se stává, že rodiče nevědí, jakému uměleckému oboru by se mělo jejich dítě věnovat - pokud umělecké cítění rozvíjíme od útlého věku dítěte, jakmile se přihlásí do ZUŠ, je jeho cesta mnohem jednodušší. Umí zpívat, nebojí se kolektivu, rozvíjí se. Čím dříve toto vzdělávání rodiče se svým dítětem zahájí, tím je to pro dítě lepší. U nás v Hudebníčku se navíc vytvořila příjemná skupina rodičů, zájem o toto vzdělávání nás mile překvapil. Další zájemci se mohou hlásit v kanceláři ZUŠ (tel. 607 691 405), kde také získají další informace o kurzu. Nové pololetí začínáme již 5. února 2020.