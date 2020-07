V neděli 12. července 2020 jsme v rámci spolupráce se spolkem Sport Josefov podnikli pěší výlet na Svatošské skály.

Členové Tradičního venkova vyrazili na Svatošky. | Foto: Spolek Tradiční venkov

Sedm tradičních účastníků vyrazilo z Lokte po cyklostezce údolím Ohře. Les, řeka a ideální počasí, to byla kulisa výletu. Osm kilometrů tam uteklo jako voda v řece. Přechod přes lanový most a již jsme uvítali občerstvení v restauraci. V rámci jídla jsme sledovali rodinný výstup na "Pátera". A pak už jen zpáteční cesta do Lokte a auty domů. Ideálně prožité nedělní odpoledne.