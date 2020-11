Zjara jsem měla nutkavý pocit, vizi, že mám napsat knihu za účelem pomoci druhým. Nedalo se tomu odolat, tak jsem psala a psala ….. vznikla kniha o životě s výstižným názvem Cesta ke spokojenému životu.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Jany Vlasákové

Chci se s Vámi podělit o rady, zkušenosti, které jsem během svého života díky různým životním zkouškám získala a také o to, co vnímám jako podstatné k naplněnému životu. Pokud se vám nelíbí cesta, po které jdete, vždy ji můžete změnit. Ráda pomáhám všem, kteří chtějí převzít zodpovědnost za svůj život, najít zklidnění a probudit v sobě tvůrce vlastního života. Ve svém životě hojně používám transformační afirmace. Afirmace je vše, co si říkáte nebo co si myslíte, ať už pozitivní nebo negativní. Slova a myšlenky mají neskutečně velkou moc, tak i afirmace nás mohou velmi ovlivnit. Afirmace opakujte nahlas minimálně pětkrát za den. Je podstatné jim opravdu věřit a souznít s nimi.