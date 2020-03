Dnešní den patřil rozvozu první várky jednoduchých respirátorů, tentokrát jsme mysleli na lidi v obchodech, pokladní a jiné zaměstnance, obsluhy na benzínových stanicích a lidi pracující na úřadě. Pokud by tito lidé onemocněli a nebude je mít kdo zastoupit, může nás tento stav ohrozit. Kromě lékařů a zdravotnického personálu jsou pokladní v supermarketech nebo obsluhy na benzínových stanicích též v první linii a nejvíce vystaveni možné nákaze, po zjištění, že pro tyto pracovní pozice nejsou roušky ani respirátory, jsem se rozhodl je nakoupit a zafinancovat ze svého. Přivezl je a rozvezl po obchodech a dalších místech, kde jsou tyto profese nejvíce ohrožené.

„V dalších dnech budu i nadále sledovat dění a rozvážet roušky a respirátory dle vlastní úvahy. Je to pouze o logistice a skutečné práci,“ je přesvědčen podnikatel Josef Zickler ze Sokolova. „Vše, co nakupuji, rozdávám zdarma,“ dodal Josef Zickler s tím, že „doba si to žádá“.

SLUŽBA MÁMA DOVOZ

KONTAKT TELEFONEM: 608 987 321

CELÁ SLUŽBA JE ZDARMA - PLATÍ SE POUZE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ.

FB – DOVOZ MÁMA

Pokud se chce někdo zapojit a pomoci prací, napište na e-mail: ditmar193@seznam.cz

Centrum celé akce je ve firmě GLOBÁL - Boženy Němcové 703, Sokolov.

Josef Zickler