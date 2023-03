Kaple Nejsvětější Trojice stojí na bývalém klášterním území cisterciáckého opatství Waldsassen, které je nezávislé na říši a bylo k ní připojeno. Nejstarší předchůdkyně stavby byla postaven již za opata Daniela ve druhé polovině 12. století, aby se do ní vrátil obraz Nejsvětější Trojice, který na strom připevnil jeden z laických bratrů a který byl brzy považován za zázračný. Na tomto místě byla vztyčena dřevěná čepice. Na jedné straně to mělo chránit zázračný obraz, na druhé straně to mělo poskytnout stále rostoucímu počtu poutníků místo pro pobožnost.