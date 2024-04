Kdo hledá, najde. Habartovské děti sbíraly do nůše velikonoční vajíčka

Čtenář reportér

Nabízíme ještě jedno malé ohlédnutí za letošními Velikonocemi. K Velikonocům patří vajíčka. Co by to bylo za Velikonoce bez vajec! Takže připravit na start a každý, nechť donese ve své nůši přesně 9 vajec. Teď!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hledej, hledej, kdo hledá, najde. | Foto: Školní družina ZŠ Habartov

Hledej, hledej, kdo hledá, najde. Již se vrací první se svou plnou nůší. Někdo má vajíčko prázdné, jiný s otázkou. Někdo nachází pamlsek či drobnou hračku. Prázdné vajíčko je prostě prázdné. Smůla. Vajíčko s otázkou vede k možnosti získat nějakou tu dobrotu navíc. Vajíčka jsou vysbírána. Aby nikdo nepřišel zkrátka, je tu pro každého malého sběrače velikonoční balíček. Máme všechna vajíčka? Nemáme. Ještě čtyři chybí. Takže znovu hledáme a to za dvojnásobnou odměnu. Vajíčka jsou vysbírána. Balíčky rozdány, tak už jenom společné foto a hezké Velikonoce. -IvOn- -JaCh-