Máte doma šicí stroj? Máte doma materiál? Jste ochotni třeba pomoci s rozvozem? Nebo stříhat látku a připravovat pro švadleny? Tak jste tady správně. I vy můžete pomoci. Kontakt na koordinátorku skupiny je 733 723 942; fajtova@pomocvnouziops.cz.

Skupina lidí ze Sokolovska se rozhodla šít nedostatkové roušky. | Foto: archiv skupiny

Skupina lidí ze Sokolovska, která vzešla ze společné iniciativy Jaromíry Fajtové z neziskové organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., a senátora Miroslava Balatky ze Sokolova, se pustila do boje s koronavirem a šijí tolik potřebné roušky. „Toto je skupina pro kohokoli ze Sokolovska a blízkého okolí, kdo chce v této chvíli pomoci šitím roušek. Je jich zoufalý nedostatek nejenom ve zdravotnických zařízeních, ale i v sociálních službách, domovech seniorů, pro běžné občany, kteří chtějí chránit své okolí i sebe,“ uvedla jedna z organizátorek Jaromíra Fajtová. "Zoufale sháníme švadlenky, je velký nedostatek tkalounů, gumiček," vyjmenovala, co by ke své činnosti potřebovali. "Hotové roušky můžete odvézt na distribuční místa, distribuci sociálním službám zajišťuje Pomoc v nouzi, o.p.s. Jednáme i se sokolovskou nemocnicí ohledně distribuce pro zdravotnická zařízení," doplnila Jaromíra Fajtová