Ti sem byli povoláni v roce 1383. Nachází se zde gotická soška sedící Panny Marie s Ježíškem z období tzv. krásného slohu (kolem roku 1400), nalezená podle legendy v křoví u cesty. Kostel je s celým areálem chráněn jako kulturní památka[1] a v roce 2018 byl prohlášen národní kulturní památkou České republiky.

Areál proboštství sv. Maří Magdaleny s kostelem byl vystaven v letech 1687–1728. Původním projektantem byl pravděpodobně J. B. Mathey, potom zde působil další významný barokní stavitel K. Dienzenhofer a stavbu dokončil Dientzenhoferův polír W. Braunbock.

Poměrně uzavřený komplex budov má celkem pravidelné členění. Jádrem je orientovaný podélný kostel. Věže kostela v jeho západním průčelí byly vystavěny v letech 1687–1691, prostor kostela 1692–1702. Do kostela je při hlavním západním průčelí kostela vestavěna či kostelem obestavěna oválná Milostná kaple z let 1691–1692. Kolem kostela (kromě západního průčelí, které vyčnívá) obíhá v půdoryse obdélný ambit s koutovými kaplemi v nárožích a dalšími dvěma podobnými kaplemi v ose obou delších stran ambitu, vybudovaný v letech 1705–1722 a 1725–1728. Na severní straně se na ambit napojuje v podstatě stejně široká budova proboštství, trojkřídlá, s dalším dvorem uvnitř, z let 1723–1728. Hlavní západní průčelí komplexu rozšiřuje jižním směrem ještě poměrně krátká jednopatrová jednokřídlá barokní budova (pravděpodobně tzv. nová škola z roku 1722, nyní obvykle nazývána kostelní dům či prostě obytná budova).

Podle senzibilů se jedná o kostel s pozitivní léčivou enerií. Kostel se podle psychotroniků nachází na pozitivní linii, která vede k poutnímu místu Maria Loreto u ve Starém Hroznatově a dále pak v německu ke kostelu Kappl u německého města Waldsassen. Podle pověstí byly tyto tři kostely postaveny tak, aby lidé z něho viděli vždy na jeden z nich. Takže z chlumského kostela bylo vidět na ten ve Starém Hroznatově a z něho pak na kostel v Německu. To mělo právě dokazovat, že jsou na jedné linii.

Marie Novotná