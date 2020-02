Spolek loketských maminek Loketský dráček tu totiž uspořádal maškarní bál pro děti.

Maškarní bál na hradě Loket | Foto: Loketský dráček

Zájem mezi dětmi i rodiči byl obrovský, takže jsme se na poslední chvíli rozhodly přesunout místo konání z hotelu Bílý kůň na loketský hrad, kde nám vyšli vstříc. Přihlášených bylo sto dětí od dvou do zhruba dvanácti let. Co nás hodně a mile překvapilo, v maskách nepřišly jen děti, ale i téměř třetina rodičů.