Už půl roku u nás v Lokti lovíme výhledové placky. Postupně jsme již rozvěsili deset březových malovaných placek na krásná, a ne úplně všední místa v našem městě.

Březové výhledové placky můžete hledat při procházkách v Lokti a nejbližším okolí. | Foto: Jitřenka Loket

Po vyvěšení vyfotíme placku s okolím a fotku zveřejníme. Podle fotky a krátkého popisku lidé hledají přesné místo placky a hrdí nálezci se nám na oplátku mohou pochlubit svým úlovkem. I když placky visí jen v Lokti a nejbližším okolí, rádi bychom zapojili do naší hry co nejvíce lidí, kteří se rádi prochází.

Tedy pokud byste se rádi vydali na krátký výlet a nemáte rádi procházku bez cíle, placky mohou nabídnout příjemnou alternativu. Hra byla původně směrována dětem, aby byly inspirovány k tomu, jít ven do přírody, a mohly se těšit z cíle v podobě obrázku na placce.

Všechny detailní informace, včetně fotek vyvěšených placek i nálezců, jsou na našich facebookových (Junák-český skaut, středisko Jitřenka Loket) a instagramových (@jitrenka_loket) stránkách, které průběžně aktualizujeme. Za vyzkoušení nic nedáte a placek bude postupem času přibývat.

Lovu zdar!