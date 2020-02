Masopust nám končí, všichni se s ním loučí. Zaznívalo u každého domu v sobotu.

Přejít do galerie

Ležnický masopust 2020. | Video: Deník / Lucie Žippaiová

Jubilejní, dvacátý masopust si užívali obyvatelé a návštěvníci Ležnice u Horního Slavkova. Od kapličky se průvod vydal od domu k domu obcí veden svým králem. Dobrá nálada rozhodně nechyběla. Dodávala ji nejen kapela, která hrála do pochodu, ale také pěkné, téměř jarní počasí. Hospodyňky a hospodáři přichystali pro masopustní hosty bohaté občerstvení, nechyběly vynikající masopustní koblížky, škvarková pomazánka, koláčky a další dobroty. A u každého domu to bylo čím spláchnout. Masky se veselily, tancovaly. Pěkné ceny si odnesly nejhezčí u nich jak mezi dětmi, tak i dospělými. „Ležnické masopusty se mi moc líbí. Vládne tady ta správná nálada a koblížky i koláčky mi opravdu moc chutnají,“ pochvalovala si paní Jiřina ze Sokolova, která na masopusty do Ležnice jezdí pravidelně. „Skvělý masopust,“ souhlasil i klaun, který sem zavítal dokonce až z Chomutov.